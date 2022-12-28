Redmi K60E показали на фото сразу после анонса

Профильное издание Mydrivers поделилось живыми фотографиями представленного вчера смартфона Redmi K60E и его комплекта поставки. Судя по снимкам, комплект может похвастаться прозрачным силиконовым чехлом, скрепкой для лотка SIM-карты, кабелем и адаптером питания на 67 Вт.

Напомним, что оцененный от 315 долларов Redmi K60E характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, защитным стеклом Victus и пиковой яркостью 1200 кд/м2, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.