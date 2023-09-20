Redmi K70 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K70 Pro, официальный релиз которого ожидается в ноябре этого года. Бенчмарк подтвердил наличие 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 14 и восьмиядерной платформы с одним суперядром с тактовой частотой 3,19 ГГц, пятью ядрами с частотой 2,96-ГГц и двумя ядрами на частоте 2,27 ГГц. Судя по характеристикам, речь идет о 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которую представят в октябре на мероприятии Snapdragon Summit. Смартфон набрал 1100 баллов и 5150 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.