Redmi K70 Ultra Champion Edition оценили в 550 долларов

Компания Xiaomi представила специальную версию смартфона Redmi K70 Ultra, которая получила название Champion Edition. Ее дизайн вдохновлен спорткаром Lamborghini Huracan. Данное издание выпускается только в одной конфигурации с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти по цене в 550 долларов.

Смартфон также получил флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9300+ с максимальной частотой до 3,4 ГГц, системой охлаждения 3D Ice Cooling, оперативную память LPPDDR5x, флеш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 1600 нит и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, оболочку HyperOS на основе ОС Android 14, корпус из алюминиевого сплава толщиной 8,39 мм и массой 211 грамм.