Redmi K70 Ultra получит SoC Dimensity 9300+

Китайские источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K70 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12. Устройству также приписывают наличие тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, OLED-дисплея с разрешением 1,5K и отдельным графическим процессором, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, а также корпуса с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью. На международный рынок смартфон, как предполагается, выйдет под названием Xiaomi 14T Pro.