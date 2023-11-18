Redmi K70E засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K70E, который проходит под каталожным обозначением 2311DRK48C. Бенчмарк подтвердил наличие еще не выпущенной 8-ядерной платформы MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,35 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Устройство набрало 1248 баллов в однопоточном испытании и 4177 баллов в многопоточном тесте. Таким образом, смартфон демонстрирует производительность уровня процессора Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, который лежит в основе Redmi Note 12 Turbo. Дата официальной презентации Redmi K70E пока не раскрывается.

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