Redmi K80 Extreme Edition оценили в 360 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K80 Extreme Edition, которая основана на флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,63 ГГц.

Новинку также оснастили независимым графическим чипом D2, системой 3D-циркуляционного охлаждения, 6,83-дюймовым плоским LTPS-дисплеем с разрешением 1.5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1.55 дюйма) 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, коаксиальными симметричными стереодинамиками, батареей ёмкостью 7410 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, металлической рамкой, тыльной панелью из стекловолокна, 3D-ультразвуковым дактилоскопом и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68/IP69. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 360, 390, 420 и 460 долларов соответственно.
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