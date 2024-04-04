Redmi K80 Pro получит Snapdragon 8 Gen 4

Известный достоверными утечками информатор Wisdom Pikachu поделился подробностями о смартфонах Redmi K80 Pro и Redmi K80, релиз которых ожидается во второй половине года. Утверждается, что старшая модель будет основана на еще не представленной официально флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, а Redmi K80 – на актуальной 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Обе модели оснастят батареей ёмкостью 5500 мАч, дисплеем с разрешением 2K, стеклянной задней панелью и боковой металлической рамкой. Из самых громких инсайдов Wisdom Pikachu можно отметить подробности о релизе Xiaomi 13 Ultra в апреле прошлого года и планшетов Xiaomi Pad 6 на том же мероприятии.

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