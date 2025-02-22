Redmi K80 Ultra может получить батарею на 7500 мАч

Известный своей осведомлённостью информатор Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о топовом смартфоне Redmi K80 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 7400-7500 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, дизайна серии Redmi K80 с круглым блоком основной камеры, металлической рамки корпуса, топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400+ и 6,8-дюймового LTPS-дисплея с очень тонкими рамками. Официальная презентация Redmi K80 Ultra состоится летом этого года.