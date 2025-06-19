Redmi K80 Ultra получил аккумулятор на 7410 мАч

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K80 Ultra, не раскрыв при этом при этом его цену и доступные конфигурации. Итак, новинку оснастили топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, 6,83-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем от TCL с частотой обновления 144 Гц, стереодинамиками AAC 1115 сверху и снизу, линейным вибромотором с 150 типами вибрации, аккумулятором ёмкостью 7410 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт с технологией обходной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), подэкранным дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.