Redmi K90 Pro получит флагманский процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K90 Pro, дебют которого ожидается грядущей осенью. Итак, устройству приписывают наличие еще не представленного флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (предшественник в лице Redmi K80 Pro основан на Snapdragon 8 Elite), 6,59-дюймового плоского OLED LTPS-экрана с разрешением 2K ,кадровой частотой 120 Гц и подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, основной камеры с 50-Мп перископическим телефотомодулем, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, интерфейса USB 3.0 и улучшенных динамиков.

