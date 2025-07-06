Redmi K90 Pro получит продвинутую камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Redmi K90 и Redmi K90 Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что старшую модель оснастят основной камерой с перископным модулем и главным модулем на базе очень крупного датчика (оптического формата 1/1,3 дюйма), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Базовая модель сможет похвастаться 50-Мп телевиком в составе тыльной камеры и актуальным флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Официальная презентация новинок ожидается уже в октябре этого года.

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