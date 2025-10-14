Redmi K90 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K90 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c шестью ядрами с максимальной частотой 3,63 ГГц и двумя ядрами с частотой 4,61 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 3559 баллов в одноядерном и 11060 баллов в многоядерном испытаниях соответственно. Ранее в Geekbench была замечена модель Redmi K90, которая базируется на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite.