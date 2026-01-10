Redmi K90 Ultra получит вентилятор и защиту от воды

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K90 Ultra, официальный релиз которого ожидается в середине 2026 года. Итак, устройству приписывают наличие плоского дисплея сс разрешением 1,5K и очень высокой частотой обновления, активной системы охлаждения с вентилятором, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и топовой 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9500.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi K80 Ultra оснащается процессором MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, 6,83-дюймовым плоским AMOLED-экраном от TCL с частотой обновления 144 Гц, стереодинамиками AAC 1115 сверху и снизу, линейным вибромотором с 150 типами вибрации, аккумулятором ёмкостью 7410 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт с технологией обходной зарядки и сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик).
POCO M8 Pro 5G засветился в сети …
В базах данных IMEI и FCC обнаружились сведения о смартфоне POCO M8 Pro 5G, который еще не был представле…
Опубликовано первое фото с Xiaomi 17 Ultra…
Компания Xiaomi опубликовала первую фотографию, сделанную на основную камеру флагманского смартфона Xiaom…
Официально: Nubia Z80 Ultra получит батарею на 7200 мАч…
Компания Nubia раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Z80 Ultra, который будет представлен уж…
Блогер прокачал память в iPhone 17 Pro Max…
Apple существенно усложнила жизнь пользователям, которые раньше могли обойтись без переплаты за увеличени…
Смартфон HONOR GT 2 получит огромную батарею …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии HONOR GT 2, котор…
OPPO K15 Turbo Pro получит мощный процессор …
Китайские источники поделились подробностями о смартфоне OPPO K15 Turbo Pro, который еще не был представл…
Смартфон HONOR Play 10A оценили в 115 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 10A, которая оценена на дебютном к…
OPPO Find X9 Ultra получит очень ёмкий аккумулятор…
Известный инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, кот…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor