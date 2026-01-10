Redmi K90 Ultra получит вентилятор и защиту от воды

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi K80 Ultra оснащается процессором MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, 6,83-дюймовым плоским AMOLED-экраном от TCL с частотой обновления 144 Гц, стереодинамиками AAC 1115 сверху и снизу, линейным вибромотором с 150 типами вибрации, аккумулятором ёмкостью 7410 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт с технологией обходной зарядки и сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик).