Redmi K90 Ultra получит вентилятор и защиту от воды

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K90 Ultra, официальный релиз которого ожидается в середине 2026 года. Итак, устройству приписывают наличие плоского дисплея сс разрешением 1,5K и очень высокой частотой обновления, активной системы охлаждения с вентилятором, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и топовой 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9500.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi K80 Ultra оснащается процессором MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, 6,83-дюймовым плоским AMOLED-экраном от TCL с частотой обновления 144 Гц, стереодинамиками AAC 1115 сверху и снизу, линейным вибромотором с 150 типами вибрации, аккумулятором ёмкостью 7410 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт с технологией обходной зарядки и сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик).