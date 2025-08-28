Redmi K90 получит флагманский экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфонах Redmi K90 и K90 Pro, релиз которых ожидается в октябре этого года. Итак, смартфоны оснастят новым флагманским дисплеем LTPS OLED с уменьшенным энергопотреблением, разрешением 2K, более эффективной технологией DC Dimming и соотношением сторон 19,5:9 (в предыдущему поколении было 20:9), более узкими рамками и ультразвуковым сканером отпечатков пальца. Экран будет плоским, но радиус скругления увеличится. Также сообщается о симметричных стереодинамиках и более мощном линейном вибромоторе. В качестве аппаратной основы выступит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.