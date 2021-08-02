Redmi Note 10 JE получил защиту от воды

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 10 JE, которая первое время будет продаваться в Японии по цене в 260 долларов. Новинку оснастили защитой от воды в соответствии со степенью IP68, 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой сетей 5G, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, размерами 163:76:10,3 мм, массой 200 граммов, боковым дактилоскопом и модулем NFC. Старт продаж смартфона намечен на 13 августа.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10 JE
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