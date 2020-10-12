Redmi Note 10 получит 48-Мп камеру

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi Note 10, которые еще не были представлены официально. Итак, стандартная модель получит производительную платформу MediaTek Dimensity 720 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, а не 108 Мп, как утверждали предыдущие слухи. Что до старшей модели Redmi Note 10 Pro, то как раз её оснастят тыльной камерой со 108 Мп датчиком, восьмиядерным процессором Snapdragon 750 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33-Вт.

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