Redmi Note 10 получит белую расцветку

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфонах серии Redmi Note 10, выход которых ожидается в феврале этого года. Итак, Redmi Note 10 Pro получит версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти. Расцветок будет доступно три: бронзовая, синяя и серая. Redmi Note 10 можно будет купить в вариантах с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и 6/64 ГБ памяти. На выходе новинка будет доступна в белом, зелёном и сером цветах.

Ранее сообщалось, что смартфоны получат процессоры Snapdragon 735G и Snapdragon 750G, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, дисплеи с кадровой частотой 90 или 120 Гц, а также батарею ёмкостью 5050 мАч.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10
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