Redmi Note 10S появилась на Amazon India

Китайская компания Xiaomi анонсирует смартфон Redmi Note 10S в Индии 13 мая. Теперь же в преддверии запуска на Amazon India открылась страница продукта Redmi Note 10S. В то же время смартфон также появился в консоли Google Play с основными характеристиками. Redmi Note 10S будет доступен через Amazon India.

В характеристиках, упомянутых в листинге Amazon, указано, что смартфон Redmi Note 10S имеет корпус с рейтингом IP53, дисплей S-AMOLED с защитой Gorilla Glass, более плавную тактильную реакцию, два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio, батарею емкостью 5000 мАч со встроенным аккумулятором, которая поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, процессор MediaTek Helio G95 и 64-мегапиксельной системой с четырьмя камерами.

Технические характеристики Redmi Note 10S не являются секретом, так как смартфон уже выпущен на мировые рынки. Индийский вариант смартфона, имеет номер модели M2101K7BI, который появился в базе данных консоли Google Play с основными характеристиками. Redmi Note 10S поддерживает разрешение экрана HD +, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.