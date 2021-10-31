Redmi Note 11 Pro появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+, представленных несколько дней назад. Первый оценен в 250 долларов за версию с 6/128 памяти, 300 долларов за 8/128 ГБ и 330 долларов за 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Второй стоит 300, 330 и 360 долларов за те же конфигурации памяти.

Напомним, что Redmi Note 11 Pro характеризуется платформой MediaTek Dimensity 920, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, стереодинамики JBL, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на Android 11, толщиной 8,34 мм и массой 204 г.