Redmi Note 11 Pro+ показали на живых фото

Компания Xiaomi опубликовала фотографии представленного вчера смартфона Redmi Note 11 Pro+. Помимо самого устройства, на снимках запечатлена его упаковка и адаптер питания мощностью 120 Вт.

Напомним, что новинка характеризуется платформой MediaTek Dimensity 920, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт, которая входит в комплект поставки, стереодинамиками JBL, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на Android 11, толщиной 8,34 мм и массой 204 г.