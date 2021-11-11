Redmi Note 11 Trend Limited Edition появился в продаже

Компания Redmi выпустила в продажу смартфон Redmi Note 11 Trend Limited Edition, который оценен в 420 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Любопытно, что технически аппарат не отличается от Redmi Note 11 Pro+. Отличительной чертой издания является логотип Redmi на задней панели, созданный при помощи процесса holographic suspension process. Визуально кажется, что логотип находится чуть выше поверхности самой панели.

Что до Redmi Note 11 Pro+, то он может похвастаться процессором MediaTek Dimensity 920, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, комплектной зарядкой на 120 Вт и стереодинамиками JBL.