Redmi Note 11 представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 11 Pro, который появится в продаже на китайском рынке уже 1 ноября. Новинку оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп, восьмиядерной платформой Mediatek Dimensity 810, батареей ёмкостью 5000 мАч, стереодинамиками JBL, ИК-портом, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5. Базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 187 долларов, 6/128 ГБ – 203 доллара, 8/128 ГБ – 234 доллара, 8/256 ГБ – 265 долларов.