Redmi Note 12 Pro Extreme Edition оценен в $240

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12 Pro Extreme Edition, главным отличием которой от стандартной модели стала восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 778G вместо MediaTek Dimensity 1080. Новинка также характеризуется основной камерой с главным модулем на основе 108 Мп сенсора оптического формата 1/1,52 дюйма, 6,67-дюймовым плоским OLED-экраном с частотой ШИМ 1920 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, модулем NFC, стереодинамиками, ИК-излучателем, 3,5-мм гнездом для наушников, толщиной 7,9 мм и массой 181 граммов. Смартфон оценен в 240, 290 и 315 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.