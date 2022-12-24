Redmi Note 12 Pro Extreme Edition получит SoC Snapdragon 778G

Компания Xiaomi объявила, что смартфон Redmi Note 12 Pro Extreme Edition получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 778G. Предполагается, что это станет его главным отличием от выпущенного в октябре Redmi Note 12 Pro. Последний, напомним, оснащается платформой MediaTek Dimensity 1080, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной 67-Вт зарядки. Официальный релиз Redmi Note 12 Pro Extreme Edition состоится уже 27 декабря.

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