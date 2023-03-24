Redmi Note 12 Pro оценен в Европе в 400 евро

Компания Xiaomi объявила официальные европейские цены на смартфоны Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+, которые уже стали бестселлерами в Индии и Китае. Первый оценен в 400 евро за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а второй – в 500 евро за конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, в Китае за них просят 235 и 290 долларов соответственно.

Напомним, что Redmi Note 12 Pro оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, ИК-излучателем и стереодинамиками.