Redmi Note 12 Pro получил дату глобального релиза

Компания Xiaomi официально объявила, что международная презентация смартфона Redmi Note 12 Pro состоится 5 января следующего года.

Напомним, что представленный в Китае еще пару месяцев назад смартфон оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, ИК-излучателем, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 13.
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