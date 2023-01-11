Redmi Note 12 Turbo получит 120-Гц экран

Сразу два заслуживающих доверия инсайдера поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 12 Turbo, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, 6,67-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, до 12 оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареи ёмкостью 5500 мАч и поддержки проводной 67-Вт зарядки.