Redmi Note 12 Turbo получит тонкие рамки

Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону Redmi Note 12 Turbo. Итак, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, массу 181 грамм, толщину 7,9 мм, а также очень узкие рамки вокруг дисплея. Ранее стало известно о наличии однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, производительность которой сравнима со Snapdragon 8 Gen 1, плоского OLED-экрана с высокой частотой ШИМ, тройной основной камеры с главным модулем разрешением 64 Мп и бокового дактилоскопического сенсора. Официальная презентация смартфона запланирована на 28 марта.