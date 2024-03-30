Redmi Note 13 Pro+ 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила о скором выходе новой версии смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G, которая получит название Mystic Silver. Судя по тизеру, аппарат получит «премиальную» серебристую отделку. Новинка выйдет ограниченным тиражом.

Характеристики ограниченного издания ничем не отличаются от стандартной версии. Смартфон оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем OLED с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra, батареей на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G и модулем Wi-Fi 6E.