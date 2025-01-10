Redmi Note 14 Pro 4G оценили в 350 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов глобальной версией модели Redmi Note 14 Pro 4G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G100-Ultra с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2.

Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек и пиковой яркостью 1800 нит, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и NFC, интерфейсом USB Type-C, корпусом толщиной 7,97 мм и стереодинамиками. Смартфон стоит в Европе 350 евро за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.