Redmi Note 14 Pro+ 5G и Note 14 Pro 5G вышли в новом цвете

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой расцветки Champagne Gold для глобальных версий смартфонов Redmi Note 14 Pro+ 5G и Note 14 Pro 5G. Причем новинки теперь стали дешевле, чем на старте продаж – 315 и 255 долларов соответственно за базовую конфигурацию на 8/128 ГБ памяти.

Напомним, что Redmi Note 14 Pro 5G оснащается 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2712:1220 пикселей и яркостью до 3000 нит, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200-Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5110 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом и фирменной прошивкой HyperOS на базе ОС Android 15 «из коробки».