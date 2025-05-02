Redmi Note 14 Pro+ вышел в золотистой расцветке

Компания Xiaomi выпустила новую версию для глобальной версии смартфона Redmi Note 14. Новинка получила название Sand Gold и может похвастаться золотистой расцветкой. Ранее аппарат был доступен в чёрном, голубом и лиловом цветовых вариантах. Данная версия предлагается в единственной конфигурации с 12/512 ГБ памяти по цене в 420 евро.

Напомним, что глобальный Note 14 Pro+ имеет в своем оснащении AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 200-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 5110 мАч, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и предустановленную прошивку HyperOS.
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