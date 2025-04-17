Redmi Note 14S вышел в России

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Redmi Note 14S, который стоит 26, 29 и 34 тысячи рублей за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. До 11 мая новинку можно приобрести со скидкой в 3 тысячи рублей.

Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99-Ultra с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54.
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