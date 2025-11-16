Redmi Note 15 4G засветился в сети

В базе данных индонезийского регулятора SDPPI обнаружились подробности о смартфоне Redmi Note 15 4G, который еще не был представлен официально. Характеристики устройства не раскрываются, но сам факт появления в базе ведомства говорит о скором релизе.

Напомним, что представленная летом 5G-версия Redmi Note 15 имеет в своем оснащении 6-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, корпус толщиной 7,35 мм, батарею ёмкостью 5800 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 18 Вт соответственно, 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ШИМ-диммингом на частоте 3840 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 400) и 2 Мп (глубина сцены), а также селфи-камеру разрешением 8 Мп.