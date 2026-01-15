Redmi Note 15 Pro+ 5G выпустили в Европе

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G, который оценен в 500 евро за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также защитой от воды и пыли IP66, IP68, IP69 и IP69K.