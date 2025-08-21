Redmi Note 15 Pro+ полностью рассекречен

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл все имеющие подробности о смартфоне Redmi Note 15 Pro+, который будет представлен уже сегодня. Итак, новинку оснастят изогнутым со всех сторон 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К и закаленным стеклом Dragon Crystal, задней панелью корпуса из стекловолокна и пластиковой боковой рамкой, новенькой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen4, тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора OV50E оптического размера 1/1,55 дюйма, 50-Мп модулем с телеобъективом с 2,5-кратным оптическим приближением и сверхширокоугольным модулем, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69/IP69K.