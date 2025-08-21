Redmi Note 15 Pro+ полностью рассекречен

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл все имеющие подробности о смартфоне Redmi Note 15 Pro+, который будет представлен уже сегодня. Итак, новинку оснастят изогнутым со всех сторон 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К и закаленным стеклом Dragon Crystal, задней панелью корпуса из стекловолокна и пластиковой боковой рамкой, новенькой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen4, тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора OV50E оптического размера 1/1,55 дюйма, 50-Мп модулем с телеобъективом с 2,5-кратным оптическим приближением и сверхширокоугольным модулем, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69/IP69K.

Камерофон OPPO Find X9 Ultra получит два перископа …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о топовом камерофоне OPPO Find…
Google поставит в Pixel 10 Pro дисплей на 480 Гц…
Чрезмерное использование смартфона, независимо от уровня яркости экрана, может привести к перенапряжению …
Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит защиту от воды…
Компания Vivo опубликовала новый тизер складного смартфона Vivo X Fold 5, подтверждающий наличие защиты в…
Acer вернулась на рынок смартфонов…
Сегодня компания Acer официально вернулась на рынок смартфонов с доступными моделями под названием Super …
Epic Games урегулировала иск против Samsung…
Президент Epic Games и её крупнейший акционер Тим Суини сообщил, что компания урегулировала антимонопольн…
Официально: OPPO K13 Turbo выйдет 21 июля …
Компания OPPO объявила, что официальный релиз смартфона K13 Turbo пройдет 21 июля в Китае. Производитель …
Google Pixel 10 Pro XL показали в двух расцветках …
Профильное издание WinFuture опубликовало рендеры флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL, который …
Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит SoC Snapdragon 7s Gen…
Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о смартфоне Redmi Note 15 Pro, который представят уже з…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor