Redmi Note 15 Pro+ получил защиту от воды

Компания Xiaomi пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Redmi Note 15 Pro+, которая первой на рынке получила 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810.

Новинка также оборудована 6,83-дюймовым микроизогнутым экраном Super Sunlight с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, общей яркостью 1800 нит, пиковой яркостью 3200 нит и защищенным стеклом Dragon Crystal Glass, системой охлаждения с циркуляционным насосом для охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), ударопрочной задней крышкой из стекловолокна, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, двумя симметричными динамиками диаметром 1115 мм и версией Satellite Messaging Edition с поддержкой спутниковой связи Beidou. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 265 долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.
Будущие iPhone получат двойную систему автофокуса…
Судя по информации инсайдеров, компания Apple может готовить крупное обновление камеры для будущих моделе…
Смартфон Vivo Y29t 5G оценили в 260 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y29t 5G, которая основана на 6-нанометровом процес…
Google существенно прокачает безопасность Pixel 10…
В серию Pixel 10, которую Google, по слухам, представит 20 августа, войдут несколько моделей, включая ста…
Представлен смартфон Moto G100 Pro…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G100 Pro, которая основана на 4-нанометро…
Honor Magic V5 показали на живых фото …
Китайские блогеры и СМИ опубликовали множество фотографий складного смартфона Honor Magic V5, официальный…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4…
Тестируемая новинка realme 14 5G стал первым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, в…
Apple готовит улучшение Siri на следующий год…
Обновлённая Siri, которую показали на WWDC 2024, до сих пор не имеет официальной даты релиза — ранее в эт…
Смартфон Motorola Moto G96 5G оценили в 210 …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G96 5G, которая основана на 4-нанометрово…
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor