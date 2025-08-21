Redmi Note 15 Pro+ получил защиту от воды

Компания Xiaomi пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Redmi Note 15 Pro+, которая первой на рынке получила 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810.

Новинка также оборудована 6,83-дюймовым микроизогнутым экраном Super Sunlight с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, общей яркостью 1800 нит, пиковой яркостью 3200 нит и защищенным стеклом Dragon Crystal Glass, системой охлаждения с циркуляционным насосом для охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), ударопрочной задней крышкой из стекловолокна, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, двумя симметричными динамиками диаметром 1115 мм и версией Satellite Messaging Edition с поддержкой спутниковой связи Beidou. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 265 долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.