Redmi Note 15 Pro+ получит качественный звук

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Note 15 Pro+, официальный релиз которого ожидается в сентябре этого года. Итак, устройству приписывают наличие экрана с 2.5D-стеклом и разрешением 1.5K, основной камеры с телевиком на 50-Мп датчике маленького размера и симметричных стереодинамиков.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Redmi Note 14 Pro+ характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 3000 нит, корпусом с защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800, OIS и динамический диапазон), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик Samsung S5KJN1 с 60-мм оптикой), селфи-камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и модемом 5G, кремниево-углеродной батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки и стереодинамиками.