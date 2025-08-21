Redmi Note 15 оценили в 140 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi Note 15, которая основана на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом 5G. Новинку также оснастили корпусом толщиной 7,35 мм и массой 178 граммов, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, 6,77-дюймовым экраном OLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ШИМ-диммингом на частоте 3840 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Light Fusion 400) и 2 Мп (глубина сцены), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, защитой от брызг и от пыли в соответствии со степенью IP66, а также усиленной конструкцией корпуса. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 140, 155, 180 и 210 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.