Redmi Note 17 Pro Max получит огромный аккумулятор

В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 17 Pro Max, который будет представлен на глобальном рынке 6 августа вместе с базовыми моделями. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1280 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки и кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 9210 мАч. По данным европейской базы EPREL, смартфон сможет проработать без подзарядки до 79 часов 16 минут.