Redmi Note 17 получит батарею на 9000 мАч

Согласно свежей утечке, уже в июле компания Redmi может выпустить свой новый смартфон под названием Redmi Note 17 с очень крупным аккумулятором. По словам инсайдера, новый смартфон среднего класса будет ориентирован на практичность и получит аккумулятор ёмкостью около 9000 мАч, плоский дисплей с разрешением 1.5K, стереодинамики повышенной громкости и усиленную защиту корпуса от влаги и пыли флагманского уровня. Также утверждается, что устройство будет работать на энергоэффективном процессоре Snapdragon 6-й серии. Точная модель не называется, но вероятным кандидатом считается Snapdragon 6 Gen 5. Здесь стоит напомнить, что во время анонса этого процессора в мае текущего года было подтверждено, что один из смартфонов Redmi первым получит новейший мобильный чип, поэтому версия о Redmi Note 17 выглядит вполне логично.

При этом Redmi, судя по утечкам, продолжает развивать идею экстремально больших аккумуляторов. Модель с батареей около 10000 мАч, которая, предположительно, выйдет под названием Redmi Note 17 Pro Max, ожидается позже — вероятно, в августе или сентябре. И на самом деле этот новый тренд на более ёмкие аккумуляторные батареи работает очень хорошо, потому что потенциальному покупателю важнее иметь хорошую автономность, нежели топовую камеру или какой-то очень мощный процессор. Сейчас даже смартфоны бюджетного сегмента могут без проблем запускать любой софт или даже игры, а вот длительность автономной работы — другое дело.
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