Redmi Note 6 Pro появилась на рынке Индии

Xiaomi запустила Redmi Note 6 Pro в Индии на мероприятии в Нью-Дели.

Телефон будет доступен в двух вариантах: 4/64 ГБ и 6/64 ГБ. приобрести можно на сайтах Mi.com и Flipkart. Это, пожалуй самый быстрый Xiaomi заменяющий модель Redmi Note 5 Pro возможно, из-за усиления конкуренции на рынке. Redmi Note 6 Pro немного тоньше своего предшественника, дизайн также понес небольшие изменения, такие как появилась моно бровь на экране. Однако остальная часть телефона, в значительной степени идентична старой Redmi Note 5 Pro.