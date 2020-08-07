Redmi Note 7 Pro получил MIUI 12 в Китае

В последнее время китайские компании активно разрушают слухи о том, что прошивки и обновления софта на смартфонах этих брендов увидеть практически нереально. Например, смартфон Redmi Note 7 Pro на территории Китая уже получил обновление до прошивки MIUI 12, что является довольно неплохим показателем, ведь только недавно были новости о том, что компания решила обновить все свои относительно свежие устройства до новой операционной системы. Вероятно, в ближайшем будущем обновление получат не только смартфоны из Китая, но об этом у нас пока что нет никакой информации, так что стоит подождать. В ближайшем будущем, видимо, гаджеты получат новую версию ОС, но точных сроков не называет ни производитель, ни поставщики секретной информации.

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