Redmi Note 7 Pro самовоспламенился в Китае

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что у индийского пользователя сгорел новенький Redmi Note 7S. Сегодня похожая новость пришла из Китая. Как сообщает Сон Юйцзе из Чжоукоу, его Redmi Note 7 Pro, приобретенный три месяца назад, ни с того ни с сего воспламенился и сгорел. Смартфон при этом не заряжался, и на нем не были запущены тяжелые приложения. Официальный ответ Xiaomi, как и в случае с Redmi Note 7S, – ситуация не связана с качеством устройства. Стало быть, производитель не хочет признавать наличия проблемы. Возможно, Xiaomi передумает, если в ближайшее время самоуничтожатся еще парочка Redmi Note 7.