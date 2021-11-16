Redmi Note 7 не обновится до MIUI 12.5 Enhanced Edition

Компания Xiaomi объявила о решении отменить выпуск фирменной оболочки MIUI 12.5 Enhanced Edition для нескольких смартфонов. Речь идет о моделях Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A и Poco F1. Причина довольно банальна – проблемы с производительностью и совместимостью.

Напомним, что один из самых популярных смартфонов китайского производителя Redmi Note 7 обновился до MIUI 12 и MIUI 12.5. Выпущенный два с половиной года назад аппарат оснащается 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.