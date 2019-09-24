Redmi Note 7 получит оболочку MIUI 11 в октябре

Компания Xiaomi объявила, когда её смартфоны получат оболочку MIUI 11. Итак, бета-тестирование начнется уже 27 сентября, а выход стабильной версии для таких популярных моделей, как Mi 9, Redmi K20 и Redmi Note 7 запланирован на середину октября. Если быть точнее, в середине октября обновление получат модели Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent/Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi Max 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7. Остальные смартфоны получат MIUI 11 в конце октября и начале ноября.

Из нововведений отметим новый шрифт Milan Pro, динамическое масштабирование шрифта, новые звуковые эффекты, улучшенную функцию Always On Display с новыми анимациями и пакеты офисных приложений.