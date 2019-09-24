Redmi Note 7 получит оболочку MIUI 11 в октябре

2019-09-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 7; [90]
Компания Xiaomi объявила, когда её смартфоны получат оболочку MIUI 11. Итак, бета-тестирование начнется уже 27 сентября, а выход стабильной версии для таких популярных моделей, как Mi 9, Redmi K20 и Redmi Note 7 запланирован на середину октября. Если быть точнее, в середине октября обновление получат модели Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent/Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi Max 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7. Остальные смартфоны получат MIUI 11 в конце октября и начале ноября.

Из нововведений отметим новый шрифт Milan Pro, динамическое масштабирование шрифта, новые звуковые эффекты, улучшенную функцию Always On Display с новыми анимациями и пакеты офисных приложений.

Комментарии и отзывы Redmi Note 7
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro от 210$...
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro от 210$Xiaomi в Китае представила линейку смарт-телевизоров Mi Full Screen TV Pro. ...
Новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G от 520$...
Новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G от 520$Xiaomi показала свой новый флагманский смартфон Mi 9 Pro 5G. ...
Новая оболочка MIUI 11 от Xiaomi...
Новая оболочка MIUI 11 от XiaomiСостоялся долгожданный анонс новой фирменной оболочки компании Xiaomi. ...
Российские смартфоны Samsung Galaxy S10 ...
Российские смартфоны Samsung Galaxy S10 Компания Samsung сообщила о скором выходе большого обновления для российских пользователей топовых смартф...
Представлен Xiaomi Mi Powerbank 3 ёмкост...
Представлен Xiaomi Mi Powerbank 3 ёмкостСегодня компания Xiaomi представила не только топовые смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha,...
В смартфоне Google Pixel 4 XL не будет с...
В смартфоне Google Pixel 4 XL не будет сОдин из сетевых источников заполучил в свое распоряжение еще не представленный смартфон Google Pixel 4 XL...
Xiaomi анонсировала беспроводные наушник...
Xiaomi анонсировала беспроводные наушникКомпания Xiaomi анонсировала полностью беспроводные наушники Mi Air 2 True Wireless Earphones. ...
Sony выпускает плеер Walkman в стиле рет...
Sony выпускает плеер Walkman в стиле ретК 40-летию Walkman, Sony выпустила специальную версию плеера с современными функциями. Он получает 3,6-дю...


Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатураОбзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура
Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помехОбзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех
Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллерОбзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер
Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0 Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBAДалеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возмо...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррорПришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще д...
Предварительный обзор XPG Summoner. Игро...
Предварительный обзор XPG Summoner. ИгроДавно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
Обзор My Big Sister. Странная игра...
Обзор My Big Sister. Странная играДовольно часто разработчики из независимых студий удивляют нас качеством контента своих игр. Однако, это ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor