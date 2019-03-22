Redmi Note 7 стоит своих денег

Смартфон Redmi Note 7 официально представили в России и вскоре, 28 марта, его уже можно будет официально приобрести. Пока что можно лишь ознакомиться с информацией о самом продукте, чтобы понимать, почему о нем говорят абсолютно все в интернете. За основу производительности устройства взят процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 гигагерца. Он работает на восьми вычислительных ядрах и этого хватит, чтобы вы не переживали о запуске игр или любых других развлекательных программ. Дисплей тоже довольно большой и порадует вас диагональю в 6,3 дюйма, что даже по нынешним меркам весьма внушительно. Учитывая, что за продукт просят всего 13990 рублей, это будет настоящий хит сезона. Особенно на фоне дорогих конкурентов.