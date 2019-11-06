Redmi Note 8 Pro обновился до стабильной версии MIUI 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 11 для популярного смартфона Redmi Note 8 Pro. Речь идет о китайской версии устройства. Обновление весит всего 392 МБ, поскольку пока оно основано на операционной системе Android 9 Pie. Дата выхода MIUI 11 на Android 10 пока не сообщается. Что до глобальной версии Redmi Note 8 Pro, то она получит стабильную прошивку MIUI 11 в конце декабря. Из нововведений MIUI 11 отметим обновленный пользовательский интерфейс, новые иконки, темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro, а также новые звуковые эффекты и сигналы.