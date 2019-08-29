Redmi Note 8 Pro показал производительность на уровне Samsung Galaxy Note9

В сети появились результаты независимого теста смартфона Redmi Note 8 Pro в популярном бенчмарке AnTuTu. Результаты подтверждают предыдущую утечку – 283 000 баллов. Для сравнения, прошлогодний флагман Samsung Galaxy Note9 на Snapdragon 845 набирает около 283 500 баллов, при разнице в цене в 300 долларов. Напомним, что оцененный в 200 долларов Redmi Note 8 Pro построен на платформе MediaTek Helio G90T, которая отличается более доступной ценой, по сравнению с аналогами от Qualcomm.

Смартфон также оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, узкими боковыми и нижней рамками, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.