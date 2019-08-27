Redmi Note 8 Pro получит NFC-модуль для бесконтактных платежей

Новинку оснастят 6.53-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Установят игровой процессор MediaTek Helio G90T с системой охлаждения.

Смартфон набирает почти 300 000 баллов в АnTuTu.

Redmi Note 8 Pro выйдет в двух версиях: 6/64 ГБ и 8/128 ГБ. Основную камеру оснастят четырьмя модулями на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятором на 4500 мАч с портом USB-С и поддержкой быстрой зарядки QC4+.

В новинке также будет разъём для наушников, корпус с защитой от воды IP52 и, самое главное, NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay. Работать аппарат будет под управлением ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Стоимость смартфона составит в районе $250-300.